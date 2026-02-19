Дистрибуторы начали возвращать в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури»
«Литрес» вернул в продажу роман шведского писателя Фредрика Бакмана «После бури», сообщили «Ведомостям» представители книжного сервиса.
Российский книжный союз уведомил «Литрес» о том, что в ходе проверки не нашлось признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обложка книги и информация на странице произведения в сервисе содержит необходимую в данном случае возрастную маркировку 18+.
22 декабря «Читай-город – Буквоед» и «Литрес» приостановили продажи произведений Бакмана. Выпускающее книжный цикл «Медвежий угол» издательство «Синдбад», как пояснил представитель «Читай-город – Буквоеда», уведомило сеть о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений».
23 января генеральный директор объединенной сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин сообщил «Ведомостям», что в отношении структур сети завели несколько дел об административных правонарушениях, связанных с продажей пяти книг, в том числе романов Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». По его словам, каждое издание, поступающее в продажу, сотрудники сети проверяют на отсутствие в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы, а книги Бакмана были введены в оборот в 2018–2019 гг.