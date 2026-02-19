Дистрибуторы начали возвращать в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури»

23 января генеральный директор объединенной сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин сообщил «Ведомостям», что в отношении структур сети завели несколько дел об административных правонарушениях, связанных с продажей пяти книг, в том числе романов Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». По его словам, каждое издание, поступающее в продажу, сотрудники сети проверяют на отсутствие в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы, а книги Бакмана были введены в оборот в 2018–2019 гг.