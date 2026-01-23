В «Читай-город – Буквоеде» отреагировали на дела из-за книг Ле Гуин и Бакмана

Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор объединенной сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин. По его словам, каждое издание, поступающее в продажу, сотрудники сети проверяют на отсутствие в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. Указанные книги не являются новинками. «Левая рука тьмы» впервые вышла на русском языке в 1991 г., в издательстве «Азбука-Аттикус» – в 2016 г., а текущее издание поступило в продажу в 2021 г. Книги Бакмана были введены в оборот в 2018–2019 гг., «Незримые фурии сердца» – в 2018 г.