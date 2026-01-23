В «Читай-город – Буквоеде» отреагировали на дела из-за книг Ле Гуин и Бакмана
В нескольких регионах РФ в отношении структур сети «Читай-город – Буквоед» завели несколько дел об административных правонарушениях, связанных с продажей пяти книг. Речь идет о произведениях «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин (издательство «Азбука-Аттикус»), а также романах Фредерика Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури» (издательство «Синдбад») и книге Джона Бойна «Незримые фурии сердца» («Фантом-пресс»).
Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор объединенной сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин. По его словам, каждое издание, поступающее в продажу, сотрудники сети проверяют на отсутствие в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. Указанные книги не являются новинками. «Левая рука тьмы» впервые вышла на русском языке в 1991 г., в издательстве «Азбука-Аттикус» – в 2016 г., а текущее издание поступило в продажу в 2021 г. Книги Бакмана были введены в оборот в 2018–2019 гг., «Незримые фурии сердца» – в 2018 г.
Как только 16 декабря 2025 г. стало известно о проверке правоохранительных органов, компания немедленно прекратила реализацию этих изданий по всей стране. При этом, отметил Брычкин, на момент проверки не существовало ни судебных решений, ни официальных предписаний или предостережений, ни жалоб, а сами книги не были включены в реестры экстремистских и иных запрещенных материалов. Основанием для возбуждения дел стали заключения специалистов ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» о наличии в книгах признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
По информации сети, издательства, выпустившие эти книги, проводят собственные экспертизы по каждому произведению и в ряде случаев дополнительно обращаются за психолого-лингвистическими исследованиями.
В «Читай-город – Буквоед» подчеркнули, что они работают исключительно в правовом поле и незамедлительно исполняют любые предписания. Вместе с тем в компании считают противоречивой практику привлечения к ответственности книжной розницы за продажу книг, которые официально не запрещены судом и были законно изданы и введены в оборот. В сети также указали, что отрасль уже испытывает давление из-за снижения оффлайн-трафика, демпинга со стороны маркетплейсов и ужесточения требований к экспертизе контента.
«Несмотря на закупки только многократно проверенных экспертами произведений, такие подходы государственных институтов создают правовую неопределенность и серьезные трудности для своевременного выполнения норм», – пояснил Брычкин.
О приостановке продаж произведений Бакмана сообщалось 22 декабря. Представитель «Читай-город – Буквоеда» тогда пояснял, что издательство «Синдбад» уведомило сеть о вопросах надзорных органов к содержанию произведений и о проведении экспертизы, по итогам которой решение пока не принято. Аналогичное объяснение дали и в пресс-службе «Литреса».
18 декабря появились данные о том, что в книжных магазинах прошла проверка «Левой руки тьмы» Ле Гуин. Тогда сообщалось, что правоохранительные органы обращались в магазины «Читай-города» в Нальчике, Ульяновске и Чите.
20 ноября издательство АСТ также временно отозвало из продажи тираж романа Стивена Кинга «Оно» для актуализации вопроса по маркировке.