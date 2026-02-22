Bloomberg: слияние Warner Bros. и Netflix грозит сокращением фильмов в прокате

Netflix, чья заявка по-прежнему поддерживается Warner Bros., пообещал держать фильмы в кинотеатрах в течение 45 дней. Как отметило агентство, такое обещание призвано «успокоить испытывающую трудности киноиндустрию» и носит «более примирительный характер, чем прошлогодний тон». Речь идет о заявлении генерального директора Netflix Теда Сарандоса, который сказал, что поход в кино «устарел».