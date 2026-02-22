Bloomberg: слияние Warner Bros. и Netflix грозит сокращением фильмов в прокате
Поглощение Warner Bros. Discovery американским стриминговым сервисом Netflix грозит ограничением проката фильмов в кинотеатрах. Об этом пишет Bloomberg.
«Как раз тогда, когда оказавшиеся в затруднительном положении кинотеатры думали, что худшее позади, поглощение [Warner Bros. компанией Netflix] может заставить индустрию продолжать адаптироваться», – говорится в материале.
Netflix, чья заявка по-прежнему поддерживается Warner Bros., пообещал держать фильмы в кинотеатрах в течение 45 дней. Как отметило агентство, такое обещание призвано «успокоить испытывающую трудности киноиндустрию» и носит «более примирительный характер, чем прошлогодний тон». Речь идет о заявлении генерального директора Netflix Теда Сарандоса, который сказал, что поход в кино «устарел».
Глава группы Cinema United Майкл О'Лири заявил при этом, что новые комментарии Netflix «ничего не говорят о реальной приверженности кинопрокату».
20 января стало известно, что Netflix и Warner Bros. договорились об условиях оплаты покупки бизнеса. Ожидается, что голосование акционеров состоится до апреля 2026 г. В декабре 2025 г. сообщалось о намерении Netflix купить Warner Bros. за $82,7 млрд.
В январе Bloomberg писал, что группа, представляющая интересы крупнейших кинотеатров AMC Entertainment, Kinepolis и Cineworld, заявила представителям ЕС на закрытом совещании в Брюсселе, что предложения о поглощении могут «помешать выходу блокбастеров».
Встречи прошли в связи с тем, что европейские антимонопольные органы проведут проверки после подтверждения сделки. Еврокомиссия будет оценивать, не получит ли Netflix доминирующее положение после поглощения Warner Bros.