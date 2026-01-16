ЕС предупредили о рисках при поглощении Warner Bros. компанией Netflix

Bloomberg отметил, что Еврокомиссия провела брифинги с руководителями Paramount и Netflix на фоне вероятной сделки. В частности, руководители Paramount налаживали контакты с европейскими лидерами, стремясь заручиться поддержкой своего предложения. Встречи были проведены с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с министром культуры Великобритании Лизой Нэнди.