ЕС предупредили о рисках при поглощении Warner Bros. компанией Netflix

Ведомости

Поглощение Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix или компанией Paramount угрожает нанести ущерб кинотеатрам. Об этом заявили компании надзорным органам по вопросам слияний и поглощения ЕС, передает Bloomberg.

Группа, представляющая интересы крупнейших кинотеатров AMC Entertainment, Kinepolis и Cineworld, заявила представителям ЕС на закрытом совещании в Брюсселе, что предложения о поглощении могут «помешать выходу блокбастеров».

Bloomberg отметил, что Еврокомиссия провела брифинги с руководителями Paramount и Netflix на фоне вероятной сделки. В частности, руководители Paramount налаживали контакты с европейскими лидерами, стремясь заручиться поддержкой своего предложения. Встречи были проведены с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с министром культуры Великобритании Лизой Нэнди.

WSJ: Netflix может оплатить покупку Warner Bros. наличными

Медиа

Европейским органам предстоит проводить антимонопольные проверки после подтверждения сделки. ЕК будет оценивать, не получит ли Paramount или Netflix доминирующее положение после поглощения Warner Bros.

7 января Reuters писал, что совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance невыгодным и вновь рекомендовал акционерам произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix. В декабре Netflix предложил приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд.

