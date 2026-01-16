ЕС предупредили о рисках при поглощении Warner Bros. компанией Netflix
Поглощение Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix или компанией Paramount угрожает нанести ущерб кинотеатрам. Об этом заявили компании надзорным органам по вопросам слияний и поглощения ЕС, передает Bloomberg.
Группа, представляющая интересы крупнейших кинотеатров AMC Entertainment, Kinepolis и Cineworld, заявила представителям ЕС на закрытом совещании в Брюсселе, что предложения о поглощении могут «помешать выходу блокбастеров».
Bloomberg отметил, что Еврокомиссия провела брифинги с руководителями Paramount и Netflix на фоне вероятной сделки. В частности, руководители Paramount налаживали контакты с европейскими лидерами, стремясь заручиться поддержкой своего предложения. Встречи были проведены с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с министром культуры Великобритании Лизой Нэнди.
Европейским органам предстоит проводить антимонопольные проверки после подтверждения сделки. ЕК будет оценивать, не получит ли Paramount или Netflix доминирующее положение после поглощения Warner Bros.
7 января Reuters писал, что совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно признал доработанное предложение Paramount Skydance невыгодным и вновь рекомендовал акционерам произвести слияние со стриминговым сервисом Netflix. В декабре Netflix предложил приобрести Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд.