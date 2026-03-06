АРИР просит разъяснить сроки начала ограничений рекламы в Telegram
Компании, входящие в Ассоциацию развития интерактивной рекламы (АРИР), пока не понимают, с какого момента, согласно позиции регуляторов, размещение рекламы в Telegram станет нарушением. Об этом заявил президент ассоциации Борис Омельницкий.
Информация о планируемой блокировке Telegram в «первых числах апреля» 2026 г., опубликованная в СМИ, не подтверждается официальными источниками, отметил Омельницкий. Четкая дата начала ограничений на размещение рекламы в Telegram позволит рекламодателям и участникам рынка подготовиться к изменениям, выполнить свои обязательства по договорам, внести коррективы в рекламные планы и минимизировать негативные последствия ухода еще одного рекламного инструмента с российского рынка, подытожил он.
Ситуация с YouTube также остается неопределенной. Согласно официальной позиции, ответственность за замедление загрузки видеохостинга лежит не на Роскомнадзоре, а на владельце компании – Google, сообщил директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев.
На данный момент Telegram и YouTube не включены в реестры, где содержится информация о ресурсах, на которых запрещено размещать рекламу. Среди них – единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, распространение которых в России запрещено, перечень нежелательных иностранных и международных организаций, а также экстремистских организаций Минюста и др. Более того, Telegram и YouTube все еще включены в реестр социальных сетей Роскомнадзора, добавил Григорьев.
Если реклама в Telegram и YouTube действительно запрещена, за ее размещение, вероятно, будут применяться штрафы, предусмотренные ч. 1 ст.14.3 Кодекса об административных правонарушениях: для граждан – до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб., отметил Григорьев.
5 марта ФАС сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также на YouTube нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.