АРИР просит разъяснить сроки начала ограничений рекламы в Telegram

На данный момент Telegram и YouTube не включены в реестры, где содержится информация о ресурсах, на которых запрещено размещать рекламу. Среди них – единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, распространение которых в России запрещено, перечень нежелательных иностранных и международных организаций, а также экстремистских организаций Минюста и др. Более того, Telegram и YouTube все еще включены в реестр социальных сетей Роскомнадзора, добавил Григорьев.