Кевин Спейси урегулировал три иска о сексуальных домогательствах
Американский актер Кевин Спейси урегулировал во внесудебном порядке три иска о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на материалы суда.
По данным издания, Спейси заключил конфиденциальное соглашение с тремя британцами, обвинившими его в домогательствах в период с 2000 по 2013 г. Сам актер до этого отвергал все обвинения.
Спейси не в первый раз обвиняли в сексуальных домогательствах. В июле 2023 г. присяжные признали Спейси невиновным по семи эпизодам сексуальных домогательств, а также по двум другим обвинениям, связанным с четырьмя мужчинами.
Скандал вокруг актера начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп заявил о домогательствах, якобы произошедших в 1980-х гг., когда ему было 14 лет. После этого последовала серия обвинений, на фоне которых Netflix отказалась от дальнейшего участия Спейси в сериале «Карточный домик», сократив количество сезонов с 13 до 8.
В ноябре 2025 г. актер говорил о сложном финансовом положении и о том, что у него буквально больше нет дома. Спейси пояснял, что живет в отелях и временном жилье, находясь в постоянном поиске работы.