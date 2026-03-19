Медиа /

«Ростелеком» временно отключил сервис «Wink Книги»

Сервис «Wink Книги» онлайн-кинотеатра Wink (принадлежит «Ростелекому») недоступен с 20 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Представитель сервиса пояснил «Ведомостям», что «Wink Книги» временно отключен в связи с перезапуском. «Мы перестраиваем свою инфраструктуру, чтобы сделать сервис еще более удобным для пользователей», – отметил он.

Ранее сообщалось, что «Wink Книги» будет исключен из ряда подписок, включая «Wink Все в одном», «Wink Все в одном + Start + Amediateka» и «Премиум». Также прекращается действие отдельных подписок «Wink Книги» и «Wink Музыка + Wink Книги», пользователям последней предложен переход на тариф «Wink Музыка».

Изменения затронули как пользователей видеосервиса Wink, так и абонентов «Ростелекома» с услугой «Интерактивное ТВ Wink».

