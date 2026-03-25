Автор хита Angel of the Morning Чип Тейлор умер в возрасте 86 лет

ZUMA / ТАСС
Автор хита Angel of the Morning Чип Тейлор умер в возрасте 86 лет, сообщает журнал Variety.

Музыкант скончался в хосписе, причина смерти не уточняется.

Тейлор родился 21 марта 1940 г. в Нью-Йорке. Он начал карьеру в конце 1950-х гг., выступая в группе Town Three и под именем Уэс Войт, прежде чем взять сценический псевдоним. Как исполнитель он известен песней Early Sunday Morning (1975), достигшей 28-й строчки в кантри-чарте.

Наибольшую известность Тейлор получил как автор песен. Его композиция Angel of the Morning стала мировым хитом в разных версиях – от Меррили Раш до Джус Ньютон, чья запись в 1981 г. заняла 4-е место в Billboard Hot 100 и возглавила чарт Adult Contemporary.

Еще один его культовый хит – Wild Thing – в исполнении группы The Troggs возглавил Billboard Hot 100 в 1966 г. и стал одной из ключевых песен гаражного рока. Позднее композиция получила вторую жизнь в кино и поп-культуре.

