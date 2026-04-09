Рынок рекламы и продвижения в интернете в 2025 году превысил 1,5 трлн рублей

Самым большим сегментом рынка в прошлом году стала реклама в еРитейл-медиа (реклама на сайтах и в приложениях маркетплейсов и ритейлеров), ее объемы достигли 580 млрд руб. Этот же сегмент показал и наибольший рост – на 58%. Следом за ним по динамике роста идет брендинговая рекламы, объем которой увеличился на 33% до 161,9 млрд руб. Этот сегмент состоит из двух подсегментов – баннеры и видеореклама. Первый вырос на 36% до 122,6 млрд руб., в частности, кликаут-баннеры в еРитейл-медиа (по клику ведут пользователя на внешний сайт компании) – на 180% до 42 млрд руб. Второй – на 24% и составил 39,3 млрд руб.