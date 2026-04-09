Рынок рекламы и продвижения в интернете в 2025 году превысил 1,5 трлн рублей

Рынок рекламы и продвижения в интернете в 2025 году превысил 1,5 трлн рублейИз сегментов наибольшую динамику роста продолжает показывать реклама в еРитейл-медиа
Объем российского рынка рекламы и продвижения в интернете в 2025 г. вырос на 28% в сравнении с 2024 г. и составил 1,57 трлн руб., следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).
Самым большим сегментом рынка в прошлом году стала реклама в еРитейл-медиа (реклама на сайтах и в приложениях маркетплейсов и ритейлеров), ее объемы достигли 580 млрд руб. Этот же сегмент показал и наибольший рост – на 58%. Следом за ним по динамике роста идет брендинговая рекламы, объем которой увеличился на 33% до 161,9 млрд руб. Этот сегмент состоит из двух подсегментов – баннеры и видеореклама. Первый вырос на 36% до 122,6 млрд руб., в частности, кликаут-баннеры в еРитейл-медиа (по клику ведут пользователя на внешний сайт компании) – на 180% до 42 млрд руб. Второй – на 24% и составил 39,3 млрд руб.
На 20% увеличились сразу два сегмента – инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров; 57 млрд руб.) и реклама в мессенджерах (24 млрд руб.). За ними следуют реклама в классифайдах (+19%; 226 млрд руб.) и у мобильных операторов (+15%; 38 млрд руб.). Только на 8% увеличился второй по объему сегмент рынка – перформанс-реклама (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи и т. д.), в результате он достиг 471,1 млрд руб. Другие каналы (онлайн-аудиореклама и т.д.) показали рост на 10% до 11 млрд руб.
Существенное увеличение сегмента еРитейл-медиа обусловлено активным развитием инфраструктуры и технологий продвижения товаров на сайтах и в приложениях маркетплейсов и магазинов, а также ростом аудитории таких площадок, считает вице-президент АРИР Алексей Беляев. По словам эксперта, эти факторы приводят в сегмент бюджеты, которые ранее не считались рекламными, а относились к «продвижению на полке».
Рост сегмента инфлюенс-маркетинга частично связан с медиаинфляцией на фоне дефицита качественного инвентаря и регуляторных ограничений, отметил сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу АРИР Александр Кукса.