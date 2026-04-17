Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку в июне
Соучредитель и председатель совета директоров Netflix Рид Хастингс покинет должность в июне 2026 г. после почти 29 лет работы в компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании.
В Netflix уточнили, что Хастингс намерен сосредоточиться на благотворительности и других проектах. Решение будет формализовано на ежегодном собрании акционеров.
Хастингс стоял у истоков Netflix и инвестировал еще в сервис проката DVD по почте. В 1999 г. он занял пост гендиректора и впоследствии руководил трансформацией бизнеса в стриминговую платформу. При нем сервис вышел более чем на 190 рынков и стал одним из крупнейших игроков индустрии развлечений. В январе 2023 г. он передал пост генерального директора Теду Сарандосу и Грегу Питерсу.
По данным Bloomberg, уход Хастингса может вызвать обеспокоенность инвесторов. О планах было объявлено одновременно с публикацией квартальной отчетности: выручка Netflix выросла до $12,3 млрд, превысив ожидания аналитиков за счет роста числа подписчиков. При этом прогноз по прибыли на акцию на текущий квартал составляет 78 центов против ожидаемых рынком 84 центов.
В феврале Netflix отказался от участия в сделке по приобретению Warner Bros. Discovery, уступив предложение консорциуму Paramount Skydance, который оценил актив в $110 млрд.