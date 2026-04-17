В России создадут ГОСТы для цифрового кинопроизводства

В России создадут три ГОСТа для цифрового кинопроизводства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Российского института стандартизации Алексея Иванова.

Новые ГОСТы «касаются именно вопросов качества и изображения», уточнил он. Документы готовят к утверждению на 2027 г.

В дальнейшем планируются разработки ГОСТов по измерению уровня звука, форматам хранения.

Разработкой ГОСТов для кинопроизводства занимается технический комитет по стандартизации в сфере кинематографии, созданный в России в конце 2025 г. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев заявлял, что появление ГОСТов в киносфере позволит создать «единые правила игры» для всех участников рынка.

С февраля 2025 г. в России начал действовать закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Минэкономразвития занялось созданием стратегии развития креативных индустрий, единого реестра субъектов креативных индустрий и размещением на официальном сайте сведений о региональной инфраструктуре поддержки.

Читайте также:Как власти будут развивать креативные индустрии
