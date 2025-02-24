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Как власти будут развивать креативные индустрии

Их доля в ВВП должна увеличиться в полтора раза
Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Доля креативных индустрий в ВВП России должна достичь 6% к 2030 г. Такая цель стоит в Концепции развития творческих индустрий. В 2018 г. показатель составлял 2,8%, а в прошлом году вырос до 4,1%, отметил заместитель начальника управления национальных счетов Росстата Кирилл Алексеев.

Ускорить развитие творческого предпринимательства и повысить его вклад в экономику призван федеральный закон, который вступил в силу 5 февраля, считает депутат Госдумы и автор инициативы Денис Кравченко. Документ вводит единый понятийный аппарат, определяет полномочия между федерацией и регионами, предусматривает материальную, нематериальную и имущественную поддержку компаний в этой сфере, отметил он.

Абсолютные лидеры по доле креативных индустрий в экономике в региональном разрезе – Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Республика Саха-Якутия, Санкт-Петербург, отметил Кравченко. В Москве вклад творческих отраслей в ВВП за два года вырос на 35%. По словам депутата, другие регионы отстают и задача властей – выровнять ситуацию, чтобы остальные субъекты подтянулись к лидерам. 

По словам Алексеева, Минэкономразвития работает над тем, чтобы увеличить вклад креативной экономики в ВВП. «Что нужно сделать? По сути, первое, это сделать меры поддержки для предприятий, организовать такой инвестиционный климат для тех же предприятий и благоприятные условия в инфраструктуре для привлечения инвестиций», – отметил он.

Министерство создаст федеральный реестр представителей креативных индустрий, а регионы должны будут синхронизировать законодательство субъекта с федеральным, пояснил Кравченко.  «Креативные индустрии делают нашу жизнь более комфортной, более эстетичной. Это и промышленный дизайн автомобилей, телефонов, самолетов, архитектура зданий», – указал депутат.

Минэкономики разработало перечень из 51 вида деятельности, включая IT, дизайн, кино, архитектуру и музыку. На его основе будут анализироваться тенденции развития отраслей и корректироваться меры господдержки. Для оказания методической помощи регионам Минэкономразвития разрабатывает рекомендации по поддержке сектора, говорила ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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