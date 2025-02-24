Как власти будут развивать креативные индустрии

Как власти будут развивать креативные индустрииИх доля в ВВП должна увеличиться в полтора раза
Доля креативных индустрий в ВВП России должна достичь 6% к 2030 г. Такая цель стоит в Концепции развития творческих индустрий. В 2018 г. показатель составлял 2,8%, а в прошлом году вырос до 4,1%, отметил заместитель начальника управления национальных счетов Росстата Кирилл Алексеев.
Ускорить развитие творческого предпринимательства и повысить его вклад в экономику призван федеральный закон, который вступил в силу 5 февраля, считает депутат Госдумы и автор инициативы Денис Кравченко. Документ вводит единый понятийный аппарат, определяет полномочия между федерацией и регионами, предусматривает материальную, нематериальную и имущественную поддержку компаний в этой сфере, отметил он.
Абсолютные лидеры по доле креативных индустрий в экономике в региональном разрезе – Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Республика Саха-Якутия, Санкт-Петербург, отметил Кравченко. В Москве вклад творческих отраслей в ВВП за два года вырос на 35%. По словам депутата, другие регионы отстают и задача властей – выровнять ситуацию, чтобы остальные субъекты подтянулись к лидерам.
По словам Алексеева, Минэкономразвития работает над тем, чтобы увеличить вклад креативной экономики в ВВП. «Что нужно сделать? По сути, первое, это сделать меры поддержки для предприятий, организовать такой инвестиционный климат для тех же предприятий и благоприятные условия в инфраструктуре для привлечения инвестиций», – отметил он.
Министерство создаст федеральный реестр представителей креативных индустрий, а регионы должны будут синхронизировать законодательство субъекта с федеральным, пояснил Кравченко. «Креативные индустрии делают нашу жизнь более комфортной, более эстетичной. Это и промышленный дизайн автомобилей, телефонов, самолетов, архитектура зданий», – указал депутат.
Минэкономики разработало перечень из 51 вида деятельности, включая IT, дизайн, кино, архитектуру и музыку. На его основе будут анализироваться тенденции развития отраслей и корректироваться меры господдержки. Для оказания методической помощи регионам Минэкономразвития разрабатывает рекомендации по поддержке сектора, говорила ранее замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.