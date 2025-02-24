Как власти будут развивать креативные индустрии

По словам Алексеева, Минэкономразвития работает над тем, чтобы увеличить вклад креативной экономики в ВВП. «Что нужно сделать? По сути, первое, это сделать меры поддержки для предприятий, организовать такой инвестиционный климат для тех же предприятий и благоприятные условия в инфраструктуре для привлечения инвестиций», – отметил он.