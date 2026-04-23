«Газпром-медиа» анонсировал проект центра креативных индустрий в Белграде
«Газпром-медиа» может открыть Российско-сербский центр креативных индустрий в Белграде, сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров в ходе Сербско-российского делового форума.
Жаров назвал это «объединением усилий администраторов креативных индустрий и творцов» в создании общего продукта. «Безусловно, процесс требует экономического обоснования. Это такой проектный офис, в котором специалисты, в данном случае Сербии и России, будут разрабатывать новые проекты, которые должны быть экономически успешными», – сказал Жаров.
По его словам, задачей центра станет не только создание совместных продуктов, но и реализация «стратегии роста доли креативных индустрий в наших экономиках».
Жаров отметил интерес «Газпром-медиа» к сербскому рынку, в частности, в силу исторической общности и культурной идентичности. За последние годы холдингом продано в Сербию более 30 фильмов, среди которых «Движение вверх», «Холоп» и другие. В октябре на экраны в России выходит фильм «Битва моторов», который снимался в том числе в Сербии, рассказал глава «Газпром-медиа».
По словам Жарова, достигнута договоренность с сербским минкультом о том, что сербские фильмы также будут предложены российскому зрителю. «Сербская школа кинопроизводства является ведущей школой в Восточной Европе. Объединяя наши усилия по созданию контента, мы достигнем замечательных результатов», – сказал он.
В декабре 2025 г. компания анонсировала создание Российско-эмиратского центра креативных индустрий в ОАЭ.
В ноябре 2025 г. гендиректор холдинга Александр Жаров в интервью «Ведомостям» говорил о планах инвестировать в кино 10,5 млрд руб. в 2025 и 2026 гг. По словам Жарова, сборы фильмов, созданных при поддержке холдинга, «говорят о том, что мы попадаем в ожидания аудитории». Он указал, что люди хотят видеть кино «про себя, хотят гордиться собой, своими соотечественниками, своей страной».
В том числе, в 2026 г. выйдет вторая часть «Волшебник Изумрудного города» про Гудвина – «Великий и ужасный». Планируются премьеры «Бой с тенью – 4», «Теща 2». Среди новых работ – «Умка», «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. В 2027 г. ожидается выход в прокат фильма «Мюнхгаузен».