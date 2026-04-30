Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,937+0,23%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 668,07+1,07%RTSI1 122,46+1,07%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Главная / Медиа /

Rutube отразил более 100 DDoS атак за I квартал

Ведомости

С января по март 2026 г. инфраструктура Rutube подверглась более чем 100 DDoS-атакам – это около половины от их общего числа за весь 2025 г. Об этом говорится в данных сервиса со ссылкой на «ГПМ цифровые инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности.

Также системы киберзащиты за три месяца зафиксировали и отразили 860 000 фишинговых атак, из которых свыше 10 000 содержали вредоносное программное обеспечение.

Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков отметил рост попыток мошенничества с использованием социальной инженерии и имитации сообщений от имени руководства. «Это связано с активным использованием злоумышленниками технологий искусственного интеллекта, позволяющего создавать дипфейки и воссоздавать голос», – пояснил он.

17 марта Rutube сообщал, что число активных авторов на платформе превысило 1 млн – блоги регулярно ведут более 1 074 000 пользователей. Ежемесячно загружается свыше 2,8 млн видео. Наиболее быстрый рост в 2026 г. зафиксирован в категории «Развлечения» – число авторов увеличилось на 38% год к году. В сегменте «Лайфстайл» прирост составил 23%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь