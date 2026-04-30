Rutube отразил более 100 DDoS атак за I квартал

С января по март 2026 г. инфраструктура Rutube подверглась более чем 100 DDoS-атакам – это около половины от их общего числа за весь 2025 г. Об этом говорится в данных сервиса со ссылкой на «ГПМ цифровые инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности.