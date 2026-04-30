Rutube отразил более 100 DDoS атак за I квартал
С января по март 2026 г. инфраструктура Rutube подверглась более чем 100 DDoS-атакам – это около половины от их общего числа за весь 2025 г. Об этом говорится в данных сервиса со ссылкой на «ГПМ цифровые инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности.
Также системы киберзащиты за три месяца зафиксировали и отразили 860 000 фишинговых атак, из которых свыше 10 000 содержали вредоносное программное обеспечение.
Директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков отметил рост попыток мошенничества с использованием социальной инженерии и имитации сообщений от имени руководства. «Это связано с активным использованием злоумышленниками технологий искусственного интеллекта, позволяющего создавать дипфейки и воссоздавать голос», – пояснил он.
17 марта Rutube сообщал, что число активных авторов на платформе превысило 1 млн – блоги регулярно ведут более 1 074 000 пользователей. Ежемесячно загружается свыше 2,8 млн видео. Наиболее быстрый рост в 2026 г. зафиксирован в категории «Развлечения» – число авторов увеличилось на 38% год к году. В сегменте «Лайфстайл» прирост составил 23%.