Rutube раскрыл количество активных авторов на видеохостинге
Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн – блоги на платформе регулярно ведут более 1 074 000 пользователей. Ежемесячно они загружают свыше 2,8 млн видео, следует из данных сервиса.
Наиболее быстрый рост в 2026 г. показала категория «Развлечения» – число авторов в ней увеличилось на 38% год к году. В категории «Лайфстайл» прирост составил 23%.
С 2025 г. платформа развивает образовательный проект «Академия блогеров». По данным Rutube, после прохождения курсов авторы уровня «720» увеличили охват на 20%, а уровня «1080» – на 26%.
Сервис также расширяет библиотеку видео и запускает новые тематические направления. В конце 2025 г. была усилена категория «Бизнес и предпринимательство», в феврале 2026 г. – «Еда», а 17 марта запущена категория «Авто».
Как отметил заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский, платформа делает ставку на развитие авторского контента. Поэтому Rutube развивает инструменты монетизации, включая привлечение рекламодателей и улучшение рекомендательных систем.
В марте Rutube также внедрил систему уровней для авторов – «720», «1080», «2к» и «4к», которые зависят от размера аудитории и дают дополнительные возможности.
24 декабря сообщалось, что в 2025 г. платформа выплатила авторам почти 1,5 млрд руб. рекламных доходов.