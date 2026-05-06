Более 60% рекламных агентств планирует увеличить объем рекламы в ритейл-медиа

Ведомости

Роста использования рекламы в ритейл-медиа в ближайшие 12 месяцев ожидают 64% российских рекламных агентств. Это следует из данных опроса Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), проведенного в апреле 2026 г. Всего в нем приняли участие 210 агентств.

Также в числе инструментов с наибольшим потенциалом роста в ближайший год – реклама в соцсетях и мессенджерах (61%) и инфлюенс-маркетинг (реклама у блогеров; 56%). Увеличения бюджетов в диапазоне до 10 п.п. на указанные направления ожидают 49–52% рекламных агентств.

Объем российского рынка рекламы и продвижения в интернете в 2025 г. вырос на 28% в сравнении с 2024 г. и составил 1,57 трлн руб. Это следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Самым большим сегментом рынка в прошлом году стала реклама в ритейл-медиа (реклама на сайтах и в приложениях маркетплейсов и ритейлеров), ее объемы достигли 580 млрд руб. Этот же сегмент показал и наибольший рост – на 58%.

Объемы инфлюенс-маркетинга и рекламы в мессенджерах увеличились на 20%: в первом случае до 57 млрд руб., во втором – до 24 млрд руб., фиксируют в АРИР.

