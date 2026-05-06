Более 60% рекламных агентств планирует увеличить объем рекламы в ритейл-медиа

Объем российского рынка рекламы и продвижения в интернете в 2025 г. вырос на 28% в сравнении с 2024 г. и составил 1,57 трлн руб. Это следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Самым большим сегментом рынка в прошлом году стала реклама в ритейл-медиа (реклама на сайтах и в приложениях маркетплейсов и ритейлеров), ее объемы достигли 580 млрд руб. Этот же сегмент показал и наибольший рост – на 58%.