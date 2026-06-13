MrBeast первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков на YouTube
Блогер MrBeast преодолел отметку в 500 млн подписчиков на YouTube, следует из данных платформы. Отметка была преодолена впервые в истории видеохостинга.
Канал MrBeast был зарегистрирован 20 февраля 2012 г. Первое видео Дональдсон опубликовал уже на следующий день. Изначально контент блогера был посвящен прохождению видеоигр, включая Minecraft, Pokemon Online и Call of Duty.
Позже MrBeast сменил формат и получил широкую известность благодаря масштабным челленджам, розыгрышам и благотворительным проектам. Самым популярным видео блогера остается ролик «Игра в Кальмара в Реальной Жизни на $456,000!», который набрал почти миллиард просмотров.
Первый вирусный успех пришел к Дональдсону в январе 2017 г. после публикации видео «Считаю до 10 000 за один присест». Ролик продолжительностью около 3,5 часа собрал более 68 млн просмотров и стал одним из первых крупных хитов автора.