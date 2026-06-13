Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MVID61,5+0,74%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,4+0,24%
Главная / Медиа /

MrBeast первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков на YouTube

Ведомости

Блогер MrBeast преодолел отметку в 500 млн подписчиков на YouTube, следует из данных платформы. Отметка была преодолена впервые в истории видеохостинга.

Канал MrBeast был зарегистрирован 20 февраля 2012 г. Первое видео Дональдсон опубликовал уже на следующий день. Изначально контент блогера был посвящен прохождению видеоигр, включая Minecraft, Pokemon Online и Call of Duty.

Позже MrBeast сменил формат и получил широкую известность благодаря масштабным челленджам, розыгрышам и благотворительным проектам. Самым популярным видео блогера остается ролик «Игра в Кальмара в Реальной Жизни на $456,000!», который набрал почти миллиард просмотров.

Первый вирусный успех пришел к Дональдсону в январе 2017 г. после публикации видео «Считаю до 10 000 за один присест». Ролик продолжительностью около 3,5 часа собрал более 68 млн просмотров и стал одним из первых крупных хитов автора.

Читайте также:MrBeast и его фиолетовая корова
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её