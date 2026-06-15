BBC может сократить сотни сотрудников новостного отдела

В апреле сама BBC сообщала, что планирует сократить от 1800 до 2000 сотрудников – почти каждого десятого журналиста – на фоне финансовых трудностей. Как заявил исполняющий обязанности гендиректора Родри Талфан Дэвис, компании необходимо сэкономить около 500 млн фунтов стерлингов ($678 млн) в течение ближайших двух лет. Он не исключил, что под сокращение могут попасть целые каналы или сервисы.