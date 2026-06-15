BBC может сократить сотни сотрудников новостного отдела
Британская телерадиокорпорация BBC на следующей неделе может объявить о сокращении сотен сотрудников своего новостного отдела в рамках масштабной программы снижения расходов. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, новостная служба станет первым подразделением корпорации, которое представит план сокращений. Источники газеты утверждают, что речь идет о сотнях рабочих мест. Сокращения являются частью более широкой программы экономии, предусматривающей уменьшение расходов примерно на 10% во всех подразделениях BBC. В общей сложности корпорация может сократить около 2000 сотрудников, рассчитывая сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов.
Как отмечает FT, новостное подразделение особенно уязвимо для увольнений, поскольку основная часть его расходов связана с оплатой труда. Сокращения могут затронуть и отдельные радиопрограммы, что, по словам источников, будет заметно для аудитории.
Ранее генеральный директор корпорации Мэтт Бриттин заявлял, что для обеспечения финансовой устойчивости BBC предстоит принять «трудные и непопулярные решения». Одновременно компания намерена инвестировать в развитие стримингового сервиса iPlayer и контента для YouTube, чтобы привлечь более молодую аудиторию.
В апреле сама BBC сообщала, что планирует сократить от 1800 до 2000 сотрудников – почти каждого десятого журналиста – на фоне финансовых трудностей. Как заявил исполняющий обязанности гендиректора Родри Талфан Дэвис, компании необходимо сэкономить около 500 млн фунтов стерлингов ($678 млн) в течение ближайших двух лет. Он не исключил, что под сокращение могут попасть целые каналы или сервисы.