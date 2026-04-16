Британская вещательная корпорация BBC планирует массовые сокращения сотрудников
Британская вещательная корпорация BBC планирует сократить от 1800 до 2000 сотрудников – почти каждого десятого журналиста – на фоне финансовых трудностей. Об этом сообщает само издание.
Как заявил исполняющий обязанности гендиректора Родри Талфан Дэвис, компании необходимо сэкономить около 500 млн фунтов стерлингов ($678 млн) в течение ближайших двух лет. Он не исключил, что под сокращение могут попасть целые каналы или сервисы.
По словам Дэвиса, руководство намерено «пересмотреть все», чтобы найти баланс между экономией и сохранением ключевых радио-, телевизионных и онлайн-продуктов. При этом он признал, что предстоящие сокращения станут «очень тяжелой новостью» для сотрудников.
В BBC отметили, что разрыв между доходами и расходами растет на фоне высокой инфляции в производстве, сокращения лицензионных сборов и нестабильной мировой экономики. В связи с этим также вводятся ограничения на наем, командировки и расходы на услуги внештатников.
Сейчас в корпорации работают около 21 500 человек. Окончательные решения о масштабах и структуре сокращений будут представлены позже в этом году.
Планы уже вызвали критику со стороны профсоюзов. В отрасли предупреждают, что такие меры могут подорвать способность BBC выполнять свою общественную миссию и негативно скажутся на качестве журналистики.
В феврале стало известно, что американское издание The Washington Post объявило о масштабном сокращении сотрудников, которое затронет редакцию и бизнес-подразделения издания. Компания планирует уволить около 30% персонала, включая более 300 журналистов из примерно 800 сотрудников редакции. Сокращения коснутся спортивного, локального и международного направлений.