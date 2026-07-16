Экс-главу модельного агентства Elite обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

По его словам, среди заявительниц есть две женщины, которые ранее не выдвигали обвинений против Мари. Одна из них утверждает, что подверглась сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте. Предполагаемые преступления, согласно жалобам, относятся к 1980–1990-м гг.