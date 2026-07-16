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Экс-главу модельного агентства Elite обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Ведомости

Шесть женщин подали во Франции судебные жалобы против бывшего руководителя европейского подразделения модельного агентства Elite Жераля Мари, обвинив его в изнасилованиях и торговле людьми. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на их адвоката Матиаса Дармона.

По его словам, среди заявительниц есть две женщины, которые ранее не выдвигали обвинений против Мари. Одна из них утверждает, что подверглась сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте. Предполагаемые преступления, согласно жалобам, относятся к 1980–1990-м гг.

Женщины заявили, что Мари мог использовать свое положение, влияние и власть для давления на молодых моделей, включая несовершеннолетних, с целью вступления с ними в сексуальные отношения.

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Политика / Международные новости

Новые обвинения появились после того, как в июне бывшая супермодель Карре Отис обвинила Мари в изнасиловании и торговле людьми. По ее словам, предполагаемое преступление произошло, когда ей было 17 лет.

Адвокат Жеральда Мари Селин Бекерман заявила, что ее клиент полностью отвергает все обвинения. Она отметила, что аналогичные заявления уже расследовались французскими властями, однако в 2023 г. дело было закрыто из-за истечения срока давности.

Кроме того, в марте 2026 г. 15 женщин обратились к французским властям с требованием проверить возможные связи Мари с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

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