Умер режиссер «Секретных материалов» и «Флеша» Ральф Хемекер

Хемекер умер 10 июля у себя дома в Глендейле, штат Калифорния. За свою карьеру он срежиссировал 31 эпизод «Голубой крови» и 28 эпизодов «Однажды в сказке». Также он работал над «Миллениумом», «Дневниками вампира», «Флешем» и «Никитой». Режиссер снял пилотную серию «Рыка» с Хитом Леджером в главной роли.