Умер режиссер «Секретных материалов» и «Флеша» Ральф Хемекер
Американский телережиссер, сценарист и продюсер Ральф Хемекер скончался на 66-м году жизни. Он известен по работе над сериалами «Секретные материалы», «Голубая кровь» и «Однажды в сказке», пишет Variety.
Хемекер умер 10 июля у себя дома в Глендейле, штат Калифорния. За свою карьеру он срежиссировал 31 эпизод «Голубой крови» и 28 эпизодов «Однажды в сказке». Также он работал над «Миллениумом», «Дневниками вампира», «Флешем» и «Никитой». Режиссер снял пилотную серию «Рыка» с Хитом Леджером в главной роли.
В 2000 г. Хемекер снял телефильм «Клинок ведьм» по мотивам комиксов. Позже он стал шоураннером и исполнительным продюсером одноименного сериала, который выходил с 2001 по 2002 г. В 2000 г. он основал собственную продюсерскую компанию Mythic Films .