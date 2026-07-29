Основатель The Frames Глен Хансард погиб в аварии на мотоцикле в Дублине

Хансарду было 56 лет. В 1989 г. он основал рок-группу The Frames, а мировую известность получил после выхода фильма «Однажды», для которого вместе с Маркетой Иргловой написал песню Falling Slowly, удостоенную премии «Оскар». Также он снимался в фильме «Группа «Коммитментс» и выступал в составе дуэта The Swell Season.