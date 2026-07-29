Основатель The Frames Глен Хансард погиб в аварии на мотоцикле в Дублине
Основатель ирландской рок-группы The Frames, актер и лауреат премии «Оскар» Глен Хансард погиб в результате аварии на мотоцикле в пригороде Дублина. Об этом сообщила газета Irish Independent.
По данным издания, авария произошла ранним утром 29 июля. Полиция Ирландии и экстренные службы получили сообщение о ДТП около 4:30 по местному времени (2:30 мск). Хансарду оказали медицинскую помощь на месте происшествия, но вскоре он скончался. По информации Irish Independent, в аварии участвовал только мотоцикл музыканта.
Семья Хансарда подтвердила его смерть, отметив, что глубоко потрясена произошедшим. В настоящее время обстоятельства аварии расследует ирландская полиция.
Хансарду было 56 лет. В 1989 г. он основал рок-группу The Frames, а мировую известность получил после выхода фильма «Однажды», для которого вместе с Маркетой Иргловой написал песню Falling Slowly, удостоенную премии «Оскар». Также он снимался в фильме «Группа «Коммитментс» и выступал в составе дуэта The Swell Season.