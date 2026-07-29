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BTS отказалась участвовать в Grammy-2027 из-за появления азиатской категории

Ведомости

Южнокорейская группа BTS не будет участвовать в Grammy. 69-я церемония запланирована на февраль 2027 г. Причиной стало появление новой категории для участников из Азии. Об этом написали все участники группы на своих страницах в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам», – говорится в сообщениях.

В июне организаторы премии Grammy – Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) – заявили о появлении новой категории: «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». В номинации примут участие только исполнители поп-музыки из Кореи, Японии и Китая (K-pop, J-pop и C-pop соответственно).

Как сообщает BBC, ожидалось, что группа будет бороться за награды в главных категориях премии, в том числе «Альбом года», после того как альбом группы Arirang стал самым продаваемым альбомом года. Главный сингл альбома Swim, который занял первое место в американских чатах, должен был бороться за звание песни года.

19 июля BTS выступили на финале ЧМ-2026. Группа исполнила песню Dynamite.

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