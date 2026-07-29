BTS отказалась участвовать в Grammy-2027 из-за появления азиатской категории

Как сообщает BBC, ожидалось, что группа будет бороться за награды в главных категориях премии, в том числе «Альбом года», после того как альбом группы Arirang стал самым продаваемым альбомом года. Главный сингл альбома Swim, который занял первое место в американских чатах, должен был бороться за звание песни года.