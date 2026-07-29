Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии
Американский актер и музыкант Джаред Лето отверг обвинения в преступлениях сексуального характера, прозвучавшие в его адрес в документальном фильме BBC. Об этом сообщила The Variety.
«Я никогда в жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения абсолютно и категорически ложны», – говорится в заявлении Лето, распространенном его представителями.
29 июля BBC выпустил документальный фильм «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда», где четыре женщины обвинили Лето в преступлениях сексуального характера.
По данным BBC, одна из женщин заявила, что Лето подверг ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Другая утверждает, что актер угрожал ей сексуальным насилием в гостиничном номере, когда ей было 19 лет. Еще одна женщина рассказала, что вступила с Лето в сексуальные отношения в Калифорнии в возрасте 17 лет, что, по законодательству штата, может квалифицироваться как половой контакт с несовершеннолетней. Четвертая обвинила актера в том, что он вел с ней откровенно сексуальные телефонные разговоры, когда ей было 16 лет.
В 2025 г. актер уже отрицал аналогичные обвинения, опубликованные американским изданием Air Mail.