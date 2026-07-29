Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 887+2,33%CNY Бирж.11,795+1,1%IMOEX2 237,17+2,1%RTSI888,08+1,25%RGBI115,48+0,86%RGBITR775,23+0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии

Ведомости

Американский актер и музыкант Джаред Лето отверг обвинения в преступлениях сексуального характера, прозвучавшие в его адрес в документальном фильме BBC. Об этом сообщила The Variety.

«Я никогда в жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения абсолютно и категорически ложны», – говорится в заявлении Лето, распространенном его представителями.

29 июля BBC выпустил документальный фильм «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда», где четыре женщины обвинили Лето в преступлениях сексуального характера.

По данным BBC, одна из женщин заявила, что Лето подверг ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Другая утверждает, что актер угрожал ей сексуальным насилием в гостиничном номере, когда ей было 19 лет. Еще одна женщина рассказала, что вступила с Лето в сексуальные отношения в Калифорнии в возрасте 17 лет, что, по законодательству штата, может квалифицироваться как половой контакт с несовершеннолетней. Четвертая обвинила актера в том, что он вел с ней откровенно сексуальные телефонные разговоры, когда ей было 16 лет.

В 2025 г. актер уже отрицал аналогичные обвинения, опубликованные американским изданием Air Mail.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь