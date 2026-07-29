Джареда Лето обвинили в сексуальных преступлениях

По данным BBC, одна из женщин заявила, что Лето подверг ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Другая утверждает, что актер угрожал ей сексуальным насилием в гостиничном номере, когда ей было 19 лет. Еще одна женщина рассказала, что вступила с Лето в сексуальные отношения в Калифорнии в возрасте 17 лет, что, по законодательству штата, может квалифицироваться как половой контакт с несовершеннолетней. Четвертая обвинила актера в том, что он вел с ней откровенно сексуальные телефонные разговоры, когда ей было 16 лет.