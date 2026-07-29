Джареда Лето обвинили в сексуальных преступлениях
Четыре женщины обвинили актера и музыканта Джареда Лето в преступлениях сексуального характера. Об этом говорится в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда».
По данным BBC, одна из женщин заявила, что Лето подверг ее сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Другая утверждает, что актер угрожал ей сексуальным насилием в гостиничном номере, когда ей было 19 лет. Еще одна женщина рассказала, что вступила с Лето в сексуальные отношения в Калифорнии в возрасте 17 лет, что, по законодательству штата, может квалифицироваться как половой контакт с несовершеннолетней. Четвертая обвинила актера в том, что он вел с ней откровенно сексуальные телефонные разговоры, когда ей было 16 лет.
Кроме того, еще четыре женщины сообщили BBC, что также получали от Лето телефонные звонки сексуального характера, когда были несовершеннолетними. Еще одна женщина рассказала, что в возрасте 14 лет актер сделал ей непристойный комментарий и попросил охранника провести ее за кулисы музыкального фестиваля.
Всего в документальном фильме BBC выступили 10 женщин, девять из которых впервые публично рассказали свои истории. Корпорация сообщила, что смогла подтвердить часть их рассказов с помощью свидетельств друзей и родственников, а также фотографий и переписок. Двое бывших сотрудников его группы 30 Seconds to Mars также заявили BBC, что им было «некомфортно наблюдать» за тем, как Лето общался с несовершеннолетними девушками.
Как отмечает BBC, несмотря на неоднократные попытки получить комментарий, Лето не ответил на предъявленные ему обвинения. В 2025 г. актер уже отрицал аналогичные обвинения, опубликованные американским изданием Air Mail.
16 июля Le Monde писало, что шесть женщин подали во Франции судебные жалобы против бывшего руководителя европейского подразделения модельного агентства Elite Жераля Мари, обвинив его в изнасилованиях и торговле людьми.