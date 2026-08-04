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Дуров объяснил удаление Telegram из Apple Store

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что временное удаление мессенджера из Apple Store связано с тем, что группа злоумышленников размещала в публичном чате материалы порнографического характера. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Т.к. Telegram быстро удаляет незаконный контент из публичных групп, используя различные инструменты модерации, злоумышленнику пришлось прибегнуть к техническому трюку. Он вставил незаконный контент, обработанный с помощью искусственного интеллекта, путем редактирования старого сообщения в активном групповом чате», – пояснил Дуров.

Он добавил, что результаты этих действий были фактически скрыты от участников группы, поэтому они не могли их видеть и своевременно сообщать о них. Как пояснил Дуров, вымогатели сообщали о наличии запрещенного контента в Apple.

Ранним утром 4 августа Telegram стал недоступен в Apple Store для трех регионов: России, США и Турции. Позже Apple разблокировал Telegram в своем магазине приложений.

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