Дуров объяснил удаление Telegram из Apple Store
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что временное удаление мессенджера из Apple Store связано с тем, что группа злоумышленников размещала в публичном чате материалы порнографического характера. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Т.к. Telegram быстро удаляет незаконный контент из публичных групп, используя различные инструменты модерации, злоумышленнику пришлось прибегнуть к техническому трюку. Он вставил незаконный контент, обработанный с помощью искусственного интеллекта, путем редактирования старого сообщения в активном групповом чате», – пояснил Дуров.
Он добавил, что результаты этих действий были фактически скрыты от участников группы, поэтому они не могли их видеть и своевременно сообщать о них. Как пояснил Дуров, вымогатели сообщали о наличии запрещенного контента в Apple.
Ранним утром 4 августа Telegram стал недоступен в Apple Store для трех регионов: России, США и Турции. Позже Apple разблокировал Telegram в своем магазине приложений.