Apple восстановила приложение Telegram в App Store

3 августа ФАС возбудила дело против Apple. Антимонопольная служба потребовала от компании установить на устройства с iOS мессенджер Мах и российский магазин приложений RuStore. Корпорация частично выполнила требования: с 27 июля в обновленной версии ПО появилась возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. Но предустановку мессенджера и магазина компания не обеспечила.