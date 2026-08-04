Apple восстановила приложение Telegram в App Store
Apple разблокировала Telegram в своем магазине приложений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.
Приложение снова доступно для скачивания в App Store. Детали блокировки и причины восстановления не уточняются.
Ранее Telegram стал недоступен в маркете приложений App Store для устройств Apple сразу в нескольких странах. В частности, приложение нельзя было скачать в российском, турецком и американском регионах.
3 августа ФАС возбудила дело против Apple. Антимонопольная служба потребовала от компании установить на устройства с iOS мессенджер Мах и российский магазин приложений RuStore. Корпорация частично выполнила требования: с 27 июля в обновленной версии ПО появилась возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. Но предустановку мессенджера и магазина компания не обеспечила.