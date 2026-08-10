Тираж книг в России снизился на 12,6% в первом полугодии 2026 года
По итогам первого полугодия 2026 г. российское книгоиздание показало рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. по числу выпущенных изданий при значительном снижении их совокупного тиража. Об этом свидетельствуют данные комплекса «Российская книжная палата» Российской государственной библиотеки (РГБ).
С января по июнь в России было выпущено 53 508 наименований книг и брошюр, что на 0,85% больше, чем годом ранее (53 055 изданий). При этом их общий тираж сократился на 12,6% – со 172,5 млн до 150,8 млн экземпляров.
Отдельно число выпущенных книг выросло на 1,78% до 46 558 наименований, но их совокупный тираж снизился на 10,7% до 119,5 млн экземпляров. Число брошюр, напротив, сократилось на 4,94% до 6950, а их тираж – на 19,14% до 31,3 млн экземпляров.
Количество новых изданий увеличилось на 2,3% до 47 141, тогда как их тираж снизился на 10,87% до почти 104 млн экземпляров. Число переизданий сократилось на 8,73% до 6367, а их тираж – на 16,2% до 46,8 млн экземпляров.
Наиболее заметный рост по числу наименований показала переводная литература: таких изданий вышло 8608, что на 4,83% больше показателя первого полугодия 2025 г. Их общий тираж при этом практически не изменился, сократившись на 1,43% до 28,5 млн экземпляров.
В РГБ уточнили, что статистика учитывает обязательные экземпляры печатных изданий, зарегистрированные библиотекой с 1 января по 30 июня.
2 июня «Ведомости» писали, что Российский книжный союз (РКС) выступил с инициативой сокращения количества обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели должны поставлять в библиотечно-информационные организации.