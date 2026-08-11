Опрос: 73% компаний задействуют ИИ для создания контента

Искусственный интеллект при создании контента используют 73% российских компаний, следует из опроса агентства Go Influence, результаты которого есть в распоряжении «Ведомостей». Еще 12% респондентов готовы внедрить нейросети в течение года, 9% опробовали технологию, но отказались от неё, и лишь 6% не планируют применять ИИ. Среди блогеров доля пользователей нейросетей ниже – 45%, при этом 21% авторов намерены начать их использовать, а 34% не обращаются к таким сервисам.