Опрос: 73% компаний задействуют ИИ для создания контента
Искусственный интеллект при создании контента используют 73% российских компаний, следует из опроса агентства Go Influence, результаты которого есть в распоряжении «Ведомостей». Еще 12% респондентов готовы внедрить нейросети в течение года, 9% опробовали технологию, но отказались от неё, и лишь 6% не планируют применять ИИ. Среди блогеров доля пользователей нейросетей ниже – 45%, при этом 21% авторов намерены начать их использовать, а 34% не обращаются к таким сервисам.
Самый популярный сценарий для бизнеса – работа с текстом: 78% компаний используют ИИ для подготовки черновиков, заголовков и адаптации материалов под разные площадки. На втором месте – поиск идей и разработка сценариев (64%), на третьем – создание и обработка изображений (56%). Блогеры активнее всего ищут темы и готовят сценарии (71%), 54% пишут черновики текстов, 39% генерируют изображения. При этом 89% представителей бизнеса и 93% авторов самостоятельно редактируют сгенерированные нейросетями материалы.
Главный результат внедрения ИИ – экономия времени (отметили 72% компаний и 58% блогеров). Увеличение объема выпускаемого контента фиксируют 54% бизнеса и 31% авторов. Однако коммерческий эффект выражен слабее: снижение затрат заметили 33% компаний, улучшение коммуникационных показателей – лишь 27%, а среди блогеров рост охватов или дохода отметили только 15%. Эксперты связывают более быстрое распространение ИИ в бизнесе с большим объемом рутинных задач, тогда как блогеры чаще используют нейросети как вспомогательный инструмент, поскольку их контент строится вокруг личного опыта.
Риски использования ИИ – визуальная унификация контента, эффект «баннерной слепоты» и ускорение смены трендов, предупреждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их мнению, нейросети повышают производительность, но не заменяют человеческую оптику и жизненный опыт, которые становятся главной ценностью для аудитории.