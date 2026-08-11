Более 70% компаний и почти половина блогеров используют ИИ для создания контента

Более 70% компаний и почти половина блогеров используют ИИ для создания контентаНейросети повышают производительность, но на доход этот эффект автоматически не распространяется, отмечают эксперты
Искусственный интеллект (ИИ) при создании контента используют 73% компаний, следует из результатов опроса агентства Go Influence, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Еще 12% представителей бизнеса готовы начать применять нейросети для решения этой задачи в течение года. При этом 9% из них опробовали технологию, но отказались от нее, и лишь 6% пока не собираются использовать ИИ.
Доля инфлюенсеров, которые применяют нейросети для генерации контента, ниже, чем у бизнеса. Среди опрошенных блогеров к таким сервисам обращаются 45%, отмечают аналитики Go Influence. Еще 21% авторов планируют начать использовать нейросети. А 34% не применяют их при работе с контентом.
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