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Более 70% компаний и почти половина блогеров используют ИИ для создания контента

Нейросети повышают производительность, но на доход этот эффект автоматически не распространяется, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) при создании контента используют 73% компаний, следует из результатов опроса агентства Go Influence, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Еще 12% представителей бизнеса готовы начать применять нейросети для решения этой задачи в течение года. При этом 9% из них опробовали технологию, но отказались от нее, и лишь 6% пока не собираются использовать ИИ.

Доля инфлюенсеров, которые применяют нейросети для генерации контента, ниже, чем у бизнеса. Среди опрошенных блогеров к таким сервисам обращаются 45%, отмечают аналитики Go Influence. Еще 21% авторов планируют начать использовать нейросети. А 34% не применяют их при работе с контентом.

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