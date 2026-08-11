Более 70% компаний и почти половина блогеров используют ИИ для создания контента

Искусственный интеллект (ИИ) при создании контента используют 73% компаний, следует из результатов опроса агентства Go Influence, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Еще 12% представителей бизнеса готовы начать применять нейросети для решения этой задачи в течение года. При этом 9% из них опробовали технологию, но отказались от нее, и лишь 6% пока не собираются использовать ИИ.