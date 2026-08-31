«Коммерсантъ»: глава бюро Reuters в РФ Гай Фолконбридж покинет пост 1 сентября

По данным издания, одной из причин ухода стали разногласия Фолконбриджа с руководством Reuters в Лондоне относительно подхода к освещению событий в России. Лондонское руководство, как утверждают источники «Ъ», было «не вполне довольно» его работой и предложило журналисту перейти в подразделение агентства в другой стране.