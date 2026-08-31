«Коммерсантъ»: глава бюро Reuters в РФ Гай Фолконбридж покинет пост 1 сентября
Руководитель российского представительства Reuters Гай Фолконбридж покинет свою должность 1 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, одной из причин ухода стали разногласия Фолконбриджа с руководством Reuters в Лондоне относительно подхода к освещению событий в России. Лондонское руководство, как утверждают источники «Ъ», было «не вполне довольно» его работой и предложило журналисту перейти в подразделение агентства в другой стране.
Фолконбридж отказался от предложения и решил уволиться из Reuters. На прошлой неделе сотрудники московского бюро агентства проводили его, сообщает «Коммерсантъ».
Кто возглавит московское представительство после его ухода, неизвестно. По данным «Коммерсанта», конкурс на эту должность пока не объявлялся.
Фолконбридж возглавил московское бюро агентства в 2022 г., сменив Эндрю Осборна. До переезда в Москву Фолконбридж более десяти лет руководил бюро Reuters в Великобритании и Ирландии, где курировал освещение выхода Великобритании из ЕС и пандемии COVID-19.
Он также работал политическим корреспондентом Reuters в России, освещая деятельность Кремля, президентские выборы и войну в Грузии 2008 г. До прихода в Reuters журналист сотрудничал с Bloomberg. Фолконбридж окончил Лондонскую школу экономики и изучал русский язык в МГИМО.