Ассоциация кинотеатров: новые «Дюна» и «Мстители» не выйдут в России до апреля

После 2022 г. в России начал развиваться так называемый теневой прокат фильмов (неофициальные показы зарубежных фильмов, которые не получили прокатного удостоверения). В этом году проблема снова привлекла внимание на фоне переноса премьеры фильма «Человек паук: Новый день». Как отметила советник президента Елена Ямпольская, власти должны «комплексно» заняться проблемой теневого кинопроката. Ямпольская обратила внимание, что таким образом нельзя четко определить, что будут смотреть зрители в кинотеатре. Она подчеркнула, что вместо заявленных фильмов могут показать что-то «более опасное».