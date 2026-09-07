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Ассоциация кинотеатров: новые «Дюна» и «Мстители» не выйдут в России до апреля

Анна Суслова
Legendary Entertainment
Legendary Entertainment

Фильмы «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» не покажут в российском прокате до апреля 2027 г., сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков.

«Выход этих картин в России не запланирован независимо от даты выхода отечественных картин. "Дюна: Часть третья" и "Мстители: Доктор Дум" не выйдут в российском прокате ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте», – сказал он.

Как отметил Воронков, даже при условии достижения соглашений с американскими кинокомпаниями, российские зрители смогут увидеть фильмы не ранее 1 апреля 2027 г.

После 2022 г. в России начал развиваться так называемый теневой прокат фильмов (неофициальные показы зарубежных фильмов, которые не получили прокатного удостоверения). В этом году проблема снова привлекла внимание на фоне переноса премьеры фильма «Человек паук: Новый день». Как отметила советник президента Елена Ямпольская, власти должны «комплексно» заняться проблемой теневого кинопроката. Ямпольская обратила внимание, что таким образом нельзя четко определить, что будут смотреть зрители в кинотеатре. Она подчеркнула, что вместо заявленных фильмов могут показать что-то «более опасное».

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