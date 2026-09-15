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Концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

Татьяна Мозолевская

Концерт певицы Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге отменен. Об этом сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский», где должно было пройти мероприятие.

«Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – сказано на сайте.

Причины отмены концерта не уточняются.

Суд взыскал более 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников

Общество

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.

Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.

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