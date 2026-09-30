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Гендиректор HBO займет место главы Paramount Streaming

Инна Шульгина
Zuma\TASS
Zuma\TASS

Синди Холланд покинула должность руководителя стриминга в Paramount Skydance. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

По данным источника агентства, стриминговые подразделения Paramount возглавит глава HBO Кейси Блойс. Это произойдет, когда компания завершит сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, материнской компании HBO, за $110 млрд.

Холланд была назначена на должность главы стриминга в Paramount в 2025 г. главным исполнительным директором Paramount Дэвидом Эллисоном, когда его Skydance Media приобрела контроль над компанией.

Пресса характеризует предстоящее объединение Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) как крупнейшее слияние в истории Голливуда и «рождение медиаколосса». Сделка стоимостью более $110 млрд (с учетом долга) близка к завершению. 21 сентября было устранено последнее существенное препятствие: генпрокуроры 12 штатов и профсоюз отозвали иск с требованием заблокировать соглашение. Эллисон планирует завершить все формальности к 1 октября.

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