Гендиректор HBO займет место главы Paramount Streaming

Пресса характеризует предстоящее объединение Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) как крупнейшее слияние в истории Голливуда и «рождение медиаколосса». Сделка стоимостью более $110 млрд (с учетом долга) близка к завершению. 21 сентября было устранено последнее существенное препятствие: генпрокуроры 12 штатов и профсоюз отозвали иск с требованием заблокировать соглашение. Эллисон планирует завершить все формальности к 1 октября.