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Звезды «Друзей» отказались участвовать в фильме о Мэттью Перри

Анна Виноградова

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер отказались участвовать в документальном фильме Netflix о Мэттью Перри. Актеры получили предложения сняться в проекте, но решили не принимать их, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По данным издания, Энистон, которая была особенно близка с Перри, не захотела вновь публично переживать его смерть и говорить об этом перед камерой. Причины отказа остальных актеров Page Six не уточняет.

Трехсерийный документальный проект The One About Matthew Perry расскажет о жизни Перри и его борьбе с зависимостью. В нем приняли участие родственники и близкие актера, в том числе его сестра Миа Перри Боуик. Премьера на Netflix запланирована на 27 октября.

Перри умер 28 октября 2023 г. в возрасте 54 лет. Причиной смерти назвали острое воздействие кетамина. 9 апреля 2026 г. суд приговорил Джасвин Сангху к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в поставке актеру смертельной дозы препарата.

6 мая стало известно, что личные вещи Перри выставят на благотворительный аукцион, среди них предметы из его коллекции и кастомный стол для пинг-понга в стиле Бэтмена.

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