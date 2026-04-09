Суд приговорил виновную в смерти актера Мэттью Перри к 15 годам тюрьмы
Суд вынес приговор «кетаминовой королеве» Джасвин Сангу, которая поставила актеру Мэттью Перри смертельную дозу препарата. Ей назначили 15 лет лишения свободы, сообщила газета Variety.
Санга признала вину по пяти обвинениям еще в 2025 г. Ее судили по статьям о хранении наркотиков и распространении кетамина, в том числе повлекшем смерть.
«Чтобы развивать свой бизнес, [Санга] позиционировала себя как эксклюзивного дилера, обслуживающего высокопоставленных голливудских клиентов», – говорится в публикации.
В июле 2025 г. агентство Associated Press сообщило, что официально признал вину еще один врач Перри Сальвадор Пласенсия. Он согласился дать признательные показания в обмен на то, что прокуроры снимут три дополнительных пункта обвинения в распространении кетамина и два пункта обвинения в фальсификации медицинских записей. В тот момент Санга еще не достигла соглашения с прокуратурой.
Перри умер на 55-м году жизни 28 октября 2023 г. Его тело нашли в бассейне у него дома. Причиной объявили острое воздействие кетамина – анестетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги. В крови обнаружили более высокую дозу препарата, чем было нужно для лечения. При этом последний сеанс терапии должен был пройти более чем за неделю до смерти актера.