Суд приговорил виновную в смерти актера Мэттью Перри к 15 годам тюрьмы

Перри умер на 55-м году жизни 28 октября 2023 г. Его тело нашли в бассейне у него дома. Причиной объявили острое воздействие кетамина – анестетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги. В крови обнаружили более высокую дозу препарата, чем было нужно для лечения. При этом последний сеанс терапии должен был пройти более чем за неделю до смерти актера.