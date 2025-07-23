AP: врач актера Мэттью Перри официально признает себя виновным 23 июля

Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября 2023 г. Его тело нашли в бассейне у него дома. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анестетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. При этом доза препарата, обнаруженного в крови, была выше, чем необходима при терапии.