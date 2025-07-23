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AP: врач актера Мэттью Перри официально признает себя виновным 23 июля

Ведомости

Еще один врач звезды ситкома «Друзья» Мэттью Перри – Сальвадор Пласенсия – официально признает себя виновным в нелегальном распространении кетамина 23 июля, передает агентство Associated Press. Он станет четвертым из пяти человек, которым предъявлены обвинения в связи со смертью Перри, признавших свою вину.

Издание отмечает, что Пласенсия согласился дать признательные показания в обмен на то, что прокуроры снимут три дополнительных пункта обвинения в распространении кетамина и два пункта обвинения в фальсификации медицинских записей. Он принял такое решение в июне, тогда предполагалось, что он предстанет перед судом в августе.

При этом, по данным AP, адвокаты врача заявили, что тот «не лечил Мэтью Перри на момент его смерти, и кетамин, вызвавший смерть мистера Перри, не был предоставлен доктором Пласенсией». Обвинения, сохранившиеся и после согласия на признание вины, предусматривают максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы, однако агентство считает, что Пласенсия, «скорее всего», получит менее строгий приговор.

Основная фигурантка дела Джасвин Санга, которая, по данным следствия, продала актеру смертельную дозу кетамина, все еще не достигла соглашения с прокуратурой США.

Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября 2023 г. Его тело нашли в бассейне у него дома. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анестетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. При этом доза препарата, обнаруженного в крови, была выше, чем необходима при терапии.

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