Врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина
Еще один врач актера Мэттью Перри – Сальвадор Пласенсия – признал себя виновным в незаконном распространения кетамина. Об этом пишет Variety.
«Пласенсия признает, что он неоднократно давал кетамин без законной медицинской цели в течение нескольких недель, предшествовавших смерти Перри», – говорится в материале.
Уточняется, что Пласенсия приезжал домой к Пэрри для того, чтобы сделать ему инъекцию наркотика. The New York Times сообщает, что Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере $2 млн по четырем уголовным обвинениям.
Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября 2023 г. Он был найден мертвым в бассейне в своем доме. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти.
Судмедэксперты отмечали, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.
В августе 2024 г. сообщалось, что всего по делу о смерти актера пять человек обвиняются в сговоре с целью распространения сильнодействующего анестетика. В октябре 2024 г. признал себя виновным врач Марк Чавес из Сан-Диего, ему грозит до 10 лет тюрьмы.