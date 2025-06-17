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Врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина

Ведомости

Еще один врач актера Мэттью Перри – Сальвадор Пласенсия – признал себя виновным в незаконном распространения кетамина. Об этом пишет Variety.

«Пласенсия признает, что он неоднократно давал кетамин без законной медицинской цели в течение нескольких недель, предшествовавших смерти Перри», – говорится в материале.

Уточняется, что Пласенсия приезжал домой к Пэрри для того, чтобы сделать ему инъекцию наркотика. The New York Times сообщает, что Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере $2 млн по четырем уголовным обвинениям.

Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября 2023 г. Он был найден мертвым в бассейне в своем доме. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти.

Судмедэксперты отмечали, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.

В августе 2024 г. сообщалось, что всего по делу о смерти актера пять человек обвиняются в сговоре с целью распространения сильнодействующего анестетика. В октябре 2024 г. признал себя виновным врач Марк Чавес из Сан-Диего, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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