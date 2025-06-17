Врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина

Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября 2023 г. Он был найден мертвым в бассейне в своем доме. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти.