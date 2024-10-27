Кто виноват в смерти Мэттью Перри

Уже к концу третьего сезона «Друзей» задачей Перри было добывать себе по 55 таблеток викодина ежедневно. У него одновременно было восемь врачей, которых он обходил по очереди. Одному он жаловался на спину, другому на мигрень и далее по списку. «Это изнурительно, но это нужно делать, иначе тебе станет очень, очень плохо, – признавался он в мемуарах. – Я просто хотел сесть на диван, принять пять таблеток викодина [разом] и посмотреть фильм. Это был рай для меня». Его пристрастия можно отследить по его внешнему виду в разных сезонах, считает сам Перри: «Если я пухленький, значит бухаю, если тощий, то сижу на таблетках. Когда я хожу с бородкой, то пью много таблеток». Происходящее с третьего по шестой сезон Перри помнил эпизодически, о чем шутил в своей книге: «В следующих нескольких абзацах эта книга будет биографией, а не мемуарами, потому что меня там уже не было».