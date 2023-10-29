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Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет

Ведомости

Голливудский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, Перри утонул в джакузи. Сотрудники службы спасения прибыли на вызов об остановке сердца. Актер в своих мемуарах, опубликованных в прошлом году, сообщал, что страдал алкогольной и наркотической зависимостью, но на месте произошедшего запрещенных веществ обнаружено не было, уточняет TMZ. Также Перри имел проблемы со здоровьем.

Источники издания утверждают, что перед смертью он занимался спортом.

Перри родился в Уильямстауне штата Массачусетс 19 августа 1969 г., вырос в канадской Оттаве. Наиболее известными фильмами с его участием являются ситком «Друзья», где он сыграл одного из главных героев Чендлера Бинга, а также «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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