Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
Голливудский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера в сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По данным издания, Перри утонул в джакузи. Сотрудники службы спасения прибыли на вызов об остановке сердца. Актер в своих мемуарах, опубликованных в прошлом году, сообщал, что страдал алкогольной и наркотической зависимостью, но на месте произошедшего запрещенных веществ обнаружено не было, уточняет TMZ. Также Перри имел проблемы со здоровьем.
Источники издания утверждают, что перед смертью он занимался спортом.
Перри родился в Уильямстауне штата Массачусетс 19 августа 1969 г., вырос в канадской Оттаве. Наиболее известными фильмами с его участием являются ситком «Друзья», где он сыграл одного из главных героев Чендлера Бинга, а также «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и др.