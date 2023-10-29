Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет

По данным издания, Перри утонул в джакузи. Сотрудники службы спасения прибыли на вызов об остановке сердца. Актер в своих мемуарах, опубликованных в прошлом году, сообщал, что страдал алкогольной и наркотической зависимостью, но на месте произошедшего запрещенных веществ обнаружено не было, уточняет TMZ. Также Перри имел проблемы со здоровьем.