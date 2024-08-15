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NBC News: в Южной Калифорнии в связи со смертью Мэтью Перри арестован человек

Ведомости

В Южной Калифорнии был произведен арест в связи со смертью актера Мэтью Перри. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

54-летний Перри был найден мертвым в бассейне в своем доме 28 октября 2023 г. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.

В мае полиция Лос-Анджелеса заявила, что работает с федеральными властями над расследованием поставщика кетамина, который употребил Перри перед смертью.

NBC News уточняет, что правоохранительные органы нередко проводят расследования, а в некоторых случаях выдвигают обвинения против людей, поставлявших наркотики, ставшие причиной смерти. Так, после смерти Майкла Джексона в 2009 г. его частный врач, доктор Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве из-за того, что снабдил певца смертельной дозой сильнодействующих наркотиков. В 2023 г. федеральная прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения против четырех мужчин, которые снабжали актера Майкла К. Уильямса героином с примесью фентанила, который убил его в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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