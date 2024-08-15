NBC News: в Южной Калифорнии в связи со смертью Мэтью Перри арестован человек

54-летний Перри был найден мертвым в бассейне в своем доме 28 октября 2023 г. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.