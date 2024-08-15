NBC News: в Южной Калифорнии в связи со смертью Мэтью Перри арестован человек
В Южной Калифорнии был произведен арест в связи со смертью актера Мэтью Перри. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
54-летний Перри был найден мертвым в бассейне в своем доме 28 октября 2023 г. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.
В мае полиция Лос-Анджелеса заявила, что работает с федеральными властями над расследованием поставщика кетамина, который употребил Перри перед смертью.
NBC News уточняет, что правоохранительные органы нередко проводят расследования, а в некоторых случаях выдвигают обвинения против людей, поставлявших наркотики, ставшие причиной смерти. Так, после смерти Майкла Джексона в 2009 г. его частный врач, доктор Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве из-за того, что снабдил певца смертельной дозой сильнодействующих наркотиков. В 2023 г. федеральная прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения против четырех мужчин, которые снабжали актера Майкла К. Уильямса героином с примесью фентанила, который убил его в 2021 г.