Что говорят актеры сериала «Друзья» о Мэттью Перри

Что говорят актеры сериала «Друзья» о Мэттью ПерриКоллеги по сериалу вспомнили его в своих соцсетях
Пятеро актеров сериала «Друзья» опубликовали в соцсетях воспоминания о работе с Мэттью Перри. Актера, который сыграл в сериале героя по имени Чендлер, вспомнили его коллеги Мэтт Ле Блан (Джоуи), Дженнифер Энистон (Рейчел), Дэвид Швиммер (Росс), Лиза Кудроу (Фиби) и Кортни Кокс (Моника, жена Чендлера).
Сериал «Друзья» рассказывает о жизни шестерых молодых людей, которые живут в Нью-Йорке. Десять сезонов ситкома выходили на телеканале NBC с 1994 по 2004 гг. С первого сезона «Друзья» стали главным сериалом телеканала, каждый эпизод собирал по 20 млн зрителей. А финальный посмотрели более 51 млн зрителей в США.
Мэттью Перри скончался 28 октября в Лос-Анджелесе, он был обнаружен в ванной в своем доме. Полиция проводит расследование по факту гибели актера. Следов насильственной смерти найдено не было. Похороны актера состоялись в Лос-Анджелесе 3 ноября.
Мэтт Ле Блан:
«Мэттью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Честно говоря, время, которое мы провели вместе, входит в число самых любимых в моей жизни. Для меня было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда буду думать о тебе, и никогда тебя не забуду. Никогда.
Расправь крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. Очень тебя люблю.
И полагаю, что ты можешь оставить себе те 20 баксов, которые ты мне задолжал».
Дэвид Швиммер:
«Мэтти. Спасибо тебе за десять невероятных лет смеха и творчества.
Я никогда не забуду твой безупречный комедийный талант и подачу. Ты мог взять обычную линию диалога и подчинить ее своей воле, а в результате получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно смешное, что до сих пор удивляет. И у тебя было большое сердце. Ты щедро им делился с нами, так что у нас получилось создать семью из шести незнакомцев.
Это фото одного из моих любимых моментов с тобой. Сейчас оно заставляет меня улыбаться и грустить. Представляю, как ты где-то там, на небесах, в этом же белом костюме, с руками в карманах, оглядываешься по сторонам и говоришь: «Могло ли тут БЫТЬ больше облаков?» [на фото Росс и Чендлер стоят в костюмах, на Чендлере белый костюм]»
Дженнифер Энистон:
«О господи, эта рана так глубока... Необходимость попрощаться с нашим Мэтти вызвала безумную волну эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все переживаем утрату в какой-то момент. Потерю жизни или потерю любви. Способность по-настоящему переживать это горе позволяет вам ощутить моменты радости и благодарности за то, что вы так глубоко любили кого-то. И мы очень любили его. Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким должен был быть наш путь. Что касается Мэтти, то он ЗНАЛ, что ему нравится смешить людей.
Как он сам говорил, если он не слышал смех, он думал, что умрет. Его жизнь буквально зависела от этого. И как же он преуспел в этом деле. Он заставил нас всех смеяться. Смеяться очень сильно.
Последние пару недель я пересылала наши смс-сообщения друг другу. Я смеялась и плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить их вечно. Однажды я нашла одно сообщение, которое он прислал мне из ниоткуда. Этим все сказано. (Смотрите второе фото... [на скриншоте переписка двух актеров и фото, где они читают сценарий; в переписке Перри пишет, что заставлять ее смеяться «делает его день»]).
Мэтти, я так сильно люблю тебя, и я знаю, что сейчас ты полностью спокоен и не испытываешь никакой боли. Я разговариваю с тобой каждый день... Иногда я почти слышу, как ты говоришь: «Могла ли ты БЫТЬ еще безумнее?»
Отдыхай, братишка.
Ты всегда делал мой день»
Кортни Кокс:
«Я так благодарна за каждый момент, который провела с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день.
Когда работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэттью, бывают тысячи моментов, про которые мне хотелось бы рассказать. Сейчас это один из моих любимых [на видео, которое опубликовала Кокс, герои Моники и Чендлера впервые провели вместе ночь в Лондоне]. Вкратце предыстория: Чендлер и Моника должны были провести вместе одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом их истории любви.
В этой сцене, прежде чем мы начали сниматься, он прошептал мне забавную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был смешным, он был добрым»
Лиза Кудроу:
«Снимали пилот "Друзья как мы", нас только что всех взяли, мы были на NBC. Затем…
Ты предложили сыграть нам в покер, и сделал это так весело, что мы сразу же сблизились. Спасибо тебе за это.
Спасибо тебе за то, что заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы, а слезы лились по моему лицу КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Спасибо тебе за твое открытое сердце в отношениях с каждым из нас, которые требовали компромисса... и множество "разговоров".
Спасибо тебе за то, что ты приходил на съемки, когда тебе было очень плохо, и в такие моменты ты играл блестяще.
Спасибо тебе за лучшие 10 лет, которые только могли быть у человека.
Спасибо тебе за то, что доверял мне.
Спасибо тебе за все то, о чем я узнала у тебя о милосердии и любви.
Спасибо тебе за то время, что я провела с тобой, Мэттью».