Что говорят актеры сериала «Друзья» о Мэттью Перри

«О господи, эта рана так глубока... Необходимость попрощаться с нашим Мэтти вызвала безумную волну эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все переживаем утрату в какой-то момент. Потерю жизни или потерю любви. Способность по-настоящему переживать это горе позволяет вам ощутить моменты радости и благодарности за то, что вы так глубоко любили кого-то. И мы очень любили его. Он был неотъемлемой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким должен был быть наш путь. Что касается Мэтти, то он ЗНАЛ, что ему нравится смешить людей.