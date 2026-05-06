Вещи актера Мэттью Перри выставят на благотворительный аукцион
Вещи актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выставят на благотворительный аукцион. Об этом сообщает The Guardian.
Торги пройдут 5 июня и будут организованы аукционным домом Heritage Auctions. Вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями.
Среди лотов – подписанные актерами сценарии «Друзей», премия Гильдии киноактеров США, которую Перри получил в 1995 г., а также личная копия желтой рамки дверного глазка из квартиры Моники и Рэйчел.
Кроме того, на аукцион выставят предметы из личной коллекции актера, включая кастомный стол для пинг-понга в стиле Бэтмена.
Перри умер на 55-м году жизни 28 октября 2023 г. Его тело нашли в бассейне у него дома. Причиной объявили острое воздействие кетамина – анестетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги. В крови обнаружили более высокую дозу препарата, чем было нужно для лечения. При этом последний сеанс терапии должен был пройти более чем за неделю до смерти актера.
9 апреля стало известно, что суд вынес приговор «кетаминовой королеве» Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Ей назначили 15 лет лишения свободы.
В июле 2025 г. агентство Associated Press сообщило, что официально признал вину еще один врач Перри Сальвадор Пласенсия. Он согласился дать признательные показания в обмен на то, что прокуроры снимут три дополнительных пункта обвинения в распространении кетамина и два пункта обвинения в фальсификации медицинских записей. В тот момент Санга еще не достигла соглашения с прокуратурой.