«Татнефть» судится с Украиной

«Татнефть» подала ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия (США) о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 г., по которому Украина должна выплатить компании $144 млн, говорится на сайте «Татнефти». Основание – нарушение Украиной двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между двумя странами и лишение «Татнефти» ее доли в Кременчугском НПЗ. В июле «Татнефть» может обжаловать отказ Высокого суда Лондона в иске о взыскании $334 млн с украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко, которые, по мнению компании, присвоили деньги, причитавшиеся ей за нефть для НПЗ. Интерфакс, ТАСС

«Норникель» продает старый офис

«Норникель» договорился о продаже принадлежащего ему бизнес-центра класса А в Москве «Легион TI» за $100 млн. Покупатель – RCP Investments II Ltd., компания фондов UFG Real Estate, специализирующихся на вложениях в коммерческую недвижимость класса А в России, сообщил «Норникель». Сделку планируется закрыть до 10 апреля. Ведомости

«Акрон» откладывает стройку

«Акрон» ведет консультации с зарубежными банками о подготовке к привлечению проектного финансирования для Талицкого ГОКа в Пермском крае, сообщил замруководителя департамента по экономике и финансам «Акрона» Антон Ананьев. По его словам, компания не планирует переводить проект в активную стадию до получения проектного финансирования. «Акрон» с 2015 г. вел переговоры о проектном финансировании для Талицкого ГОКа на $1 млрд, в том числе со Сбербанком и ВЭБом, обсуждал продажу доли в проекте индийским, китайским и арабским инвесторам. Интерфакс

Экспорт газа замедляется

Рост экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье в марте снизился до символических цифр на фоне увеличения контрактной цены, которая в марте превысила цену спотовых рынков. Как следует из данных «Газпрома», в марте экспорт российского газа вырос на 3% до 15,6 млрд куб. м. В январе 2017 г. «Газпром» показал рост экспорта на 26%, а в феврале – на 16%. Интерфакс

НМТП не создал резервы

НМТП еще не создал резервы под требования ФАС о перечислении в бюджет доходов на сумму 9,74 млрд руб. НМТП не согласен с решением и предписанием антимонопольного регулятора и намерен обжаловать их. Интерфакс