Настоящий развод

На статью «Ювелирное банкротство» (№ 26 от 13.02.2017, стр. 20)

В статье «Ювелирное банкротство», опубликованной газетой «Ведомости» 13 февраля 2017 г., приводится взгляд банка «Открытие» и банка ВТБ на развод И. Р. Мавлянова и С. Р. Мавляновой и раздел ими совместно нажитого в браке имущества: по мнению банков, развод и раздел имущества были фиктивными, предпринятыми для вывода активов И. Р. Мавлянова из-под взыскания.

Эти утверждения вызывают справедливое возмущение Стеллы Рашидовны Мавляновой, поскольку представляют ее нечестным и недобросовестным человеком.

Обстоятельства развода, состоявшегося в начале июля 2013 г., и раздела имущества Мавляновых таковы: инициатором развода был И. Р. Мавлянов, причиной послужила его связь с другой женщиной, на которой он женился вскоре после развода.

Поскольку И. Р. Мавлянов отказался разделить имущество добровольно, С. Р. Мавляновой пришлось обратиться в суд. Судебный процесс в Мещанском районном суде Москвы длился с декабря 2013 г. по февраль 2015 г. И суд, и сама С. Р. Мавлянова уведомили об этом процессе все банки, с которыми И. Р. Мавлянов хотя бы теоретически мог иметь дело, в том числе банк «Открытие» и банк ВТБ.

Как видим, и банк «Открытие», и банк ВТБ знали о судебном процессе в Мещанском районном суде Москвы и при этом ни тот ни другой не предъявили никаких претензий ни к И. Р. Мавлянову, ни к С. Р. Мавляновой. После длившегося год судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение о разделе совместно нажитого имущества. В определении, утвердившем мировое соглашение, суд специально указал, что мировое соглашение не нарушает права третьих лиц.

Уже после развода Мавляновых банк ВТБ открыл И. Р. Мавлянову кредитную линию. С. Р. Мавлянова случайно узнала об этом только в феврале 2017 г. Согласно закону к долгам И. Р. Мавлянова, возникшим после развода, С. Р. Мавлянова не имеет никакого отношения.

Но теперь банк ВТБ заявляет в американских судах о якобы фиктивном разводе и разделе имущества Мавляновых, надеясь взыскать долги И. Р. Мавлянова с его бывшей жены – за счет принадлежащей ей доли в совместно нажитом в браке имуществе.

Стелла Рашидовна Мавлянова убедительно просит прекратить распространение о ней ложной информации, порочащей ее честь, достоинство, авторитет и деловую репутацию, а также прекратить вовлекать ее во взаимоотношения банков с ее бывшим мужем И. Р. Мавляновым.

Представители С. Р. Мавляновой: Адвокат Е. В. Бозкурт, Адвокат А. В. Рахмилович

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