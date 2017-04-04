«Русгидро» рефинансировала кредиты «дочек»

«Русгидро» завершила рефинансирование кредитов «дочек» «РАО ЭС Востока». На это было направлено 55 млрд руб., полученных от ВТБ, выкупившего акции компании. Долг дальневосточных компаний снизился более чем на 60%, сообщила «Русгидро». Интерфакс

Башкирия надеется на 3 млрд руб. дивидендов

Башкирия рассчитывает получить от «Башнефти» по итогам 2016 г. более 3 млрд руб., сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Евгений Гурьев. Башкирии принадлежит 25% акций компании. Интерфакс

«Зарубежнефть» добыла газ во Вьетнаме

«Зарубежнефть» получила приток газа при бурении скважины на месторождении Белый Лебедь на блоке 12/11, сообщила компания. Приток газа превысил 1 млн куб. м в сутки, потенциал скважины – около 3 млн куб. м в сутки. Эта скважина является первой горизонтальной разведочной скважиной на шельфе Вьетнама. Интерфакс

Первый газ «Ямал СПГ» купят его акционеры

Спотовые объемы газа, производимого «Ямал СПГ», будут распределены между акционерами проекта (у «Новатэка» – 50,1%, по 20% – у Total и CNPC, у Фонда Шелкового пути – 9,9%), сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Они будут продаваться согласно долям в «Ямал СПГ». Он напомнил, что третья очередь «Ямал СПГ» будет вводиться раньше, чем планировалось, – в середине, а не в конце 2019 г. Интерфакс

Аэропорт Нижнего Новгорода получил убыток

«Международный аэропорт Нижний Новгород» в 2016 г. получил чистый убыток по РСБУ в 65,785 млн руб. против 161,727 млн руб. чистой прибыли в 2015 г. Убыток «связан с увеличением себестоимости здания нового терминала, в том числе с ростом расходов на его амортизацию», пояснила компания. Интерфакс