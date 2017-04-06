Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Максимовская передумала

Максимовская передумала

Известный журналист и телеведущая Марианна Максимовская не выйдет на работу в Сбербанк: она не была готова начать немедленно
  • Екатерина Брызгалова,
  • Татьяна Воронова
  • / Ведомости
Максимовская сначала приняла предложение, а затем передумала
Максимовская сначала приняла предложение, а затем передумала
Сергей Савостьянов /ТАСС

Марианны Максимовской не будет в команде Сбербанка, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку. Он не уточнил, кто будет назначен на позицию директора департамента маркетинга и коммуникаций. Другой знакомый топ-менеджеров Сбербанка рассказал, что Максимовская сначала приняла предложение, а затем передумала. Она обсуждала возможную смену работы с акционерами и топ-менеджментом, которые ее отговаривали от перехода в банк, знает ее знакомый.

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