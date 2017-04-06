Максимовская передумала

Известный журналист и телеведущая Марианна Максимовская не выйдет на работу в Сбербанк: она не была готова начать немедленно

Марианны Максимовской не будет в команде Сбербанка, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к банку. Он не уточнил, кто будет назначен на позицию директора департамента маркетинга и коммуникаций. Другой знакомый топ-менеджеров Сбербанка рассказал, что Максимовская сначала приняла предложение, а затем передумала. Она обсуждала возможную смену работы с акционерами и топ-менеджментом, которые ее отговаривали от перехода в банк, знает ее знакомый.