Корректировка вместо реформы

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина не видит необходимости в подготовке нового Уголовно-процессуального кодекса, как к тому призывают многие сторонники реформ. Недостатки современной уголовной политики можно исправить без проведения радикальной реформы путем точечной корректировки законодательства. Об этом говорится в докладе ЦСР «Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)», который обсудили в среду на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Работа правоохранительной системы – важный фактор, влияющий на экономику страны, подчеркнул Кудрин, представляя доклад. При этом, как показали исследования, меры по общей гуманизации уголовного наказания даже больше влияли на деловой климат, чем реализация специальных мер в защиту бизнеса.

Основные вызовы, по мнению ЦСР, создает несбалансированность карательной политики государства. Это выражается в отсутствии последовательной практики назначения наказаний и широте судейского усмотрения при решении таких вопросов, а также чрезмерной криминализации деяний, не представляющих серьезной опасности. В качестве основных инструментов реформы эксперты предлагают гуманизацию уголовного наказания (внедрение института уголовного проступка, расширение сферы применения кратных штрафов), а также упорядочение системы уголовных наказаний и развитие системы альтернативных санкций. По мнению ЦСР, на 2017–2018 гг. можно планировать «частные корректировки уголовно-процессуального законодательства, нацеленные на устранение так называемого обвинительного уклона». А вот после 2019 г. следует переходить к более радикальным шагам – созданию единого Следственного комитета, отмене стадии возбуждения уголовного дела (полноценное расследование следует организовать с самого начала), расширению прав прокурора, который должен иметь право выносить решение о прекращении уголовного преследования в связи с чрезмерными затратами на его доведение до суда.

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Участники обсуждения встретили документ резкой критикой. Запрос на справедливость и правосудие очень высок, признала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Но анализом в области уголовно-процессуального права авторы доклада пренебрегли, пожаловалась Москалькова, между тем именно действующая модель создает многие проблемы, уверена она. Замначальника уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий предупредил, что внедрение института уголовного проступка приведет к дисбалансу, так как уголовная процедура является более трудоемкой по сравнению с оформлением административных протоколов и потребует привлечения дополнительных сил. «Будем реалистами, наш бюджет просто не выдержит», – поддержал коллегу замруководителя СКР Александр Федоров.

Тем не менее, настаивает Кудрин, проблема существует и ее нужно было по крайней мере вынести на обсуждение. Возможно, речь идет о будущей концепции уголовной политики, дал понять председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.