Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

На 18,5%

до 6,6 млрд руб. вырос российский рынок видеорекламы в 2016 г. , следует из данных крупнейшего селлера интернет-рекламы IMHO (входит в Национальный рекламный альянс). В 2015 г. этот рынок вырос на 9% до 5,6 млрд руб., а в 2017 г. он превысит 7,8 млрд руб., прогнозирует руководитель службы рекламных продуктов IMHO Николай Киселев. Доля видеорекламы от ТВ-бюджетов в 2017 г. может составить 4,7%, в 2016 г. ее доля – 4,4%. Ведомости

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