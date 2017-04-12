Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Слова

Николай Никифоров

«[Эта идея] малореализуема на практике. Нормы, содержащиеся в законопроектах, должны быть реализуемыми, простыми, понятными в исполнении».

Министр связи прокомментировал законопроект депутата Виталия Милонова о запрете на пользование социальными сетями для детей до 14 лет. («Интерфакс»)

Виталий Мутко

«Терроризм не имеет границ <...> Футбол – это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь».

По мнению вице-премьера, взрыв бомбы у автобуса футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) доказывает необходимость объединиться против «общей беды». (ТАСС)

Алексей Навальный

«У нас есть два месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу. Любой нормальный человек сейчас за нас».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией предложил 12 июня снова выйти на улицы «с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами». («Ведомости»)